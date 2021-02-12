Я не продался и не лег под кого-то, - Вирастюк о своем участии в выборах на Франковщине
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Я не продался и не лег под кого-то! Я получил персональное предложение и просьбу помощи лично от президента Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", - говорится в заметке.
Вирастюк добавил, что видит политику как грязную и нечестную отрасль, но идет с четким планом действий.
Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заменить" и представить общество региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО / ООС и помочь реформировать отрасль спорта.
"Я понимаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказной грязи от политических оппонентов", - подытожил Вирастюк.
- На 87 округе на Ивано-Франковщине баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский .
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