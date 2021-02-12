Я не продался и не лег под кого-то, - Вирастюк о своем участии в выборах на Франковщине

12 февраля, 2021, 21:40

Кандидат в депутаты от "Слуги народа", украинский силач Василий Вирастюк рассказал о своих политических планах

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Я не продался и не лег под кого-то! Я получил персональное предложение и просьбу помощи лично от президента Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", - говорится в заметке.

Вирастюк добавил, что видит политику как грязную и нечестную отрасль, но идет с четким планом действий.

Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заменить" и представить общество региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО / ООС и помочь реформировать отрасль спорта.

"Я понимаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказной грязи от политических оппонентов", - подытожил Вирастюк.