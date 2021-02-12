Вслед за мясом: в украинских ресторанах появится растительная рыба

12 февраля, 2021, 10:33

Компания Вест Миллз будет поставлять в украинские рестораны растительную рыбу бренда Good Catch

Об этом пишет Укринформ.

Согласно сообщению, американский бренд Good Catch выходит на украинский рынок с продуктами в виде рыбных котлет на растительной основе. Эксклюзивным дистрибьютором продукта в Украине является компания Вест Миллз.

"Со стремительным ростом популярности продуктов на растительной основе потребители хотят еще больше альтернатив. Так, для удовлетворения потребительского спроса компания Вест Миллз выводит на рынок американский бренд Good Catch", - говорится в сообщении компании.

По словам соучредителя Вест Миллз Станислава Луцковича, компания ежедневно проводит до десяти дегустаций с шеф-поварами ресторанов, которые первыми предложат своим клиентам растительную рыбу.

Отмечается, что растительные рыбные котлеты можно будет попробовать уже в феврале во всех наиболее прогрессивных ресторанах страны, а также заказать онлайн-доставку бургеров в Киеве, Львове, Днипре, Харькове и Одессе.

По информации издания, Good Catch - это первый бренд растительных морепродуктов в мире. Рыбные котлеты изготавливаются из смеси шести бобовых: чечевицы, фасоли, нута, гороха, сои и фавы. Они имеют такую же текстуру, вкус и пищевую ценность, как и обычные рыбные котлеты, но при этом являются экологичными.

Напомним, в январе кондитерская компания АВК запустила производство искусственного мяса.

В сентябре прошлого года украинский стартап Eat me at запустил производство мяса из растений после двух лет разработки.

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