Вакцину Pfizer будут привозить в области из Киева и там будут размораживать

12 февраля, 2021, 17:25

Директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук заявил, что для вакцины Pfizer от коронавируса COVID-19 на уровне областей не требуется морозильное оборудование

Об этом сообщает "Укринформ".

Пока департамент не получил документов от Минздрава о том, какую именно вакцину и в каком количестве получит регион, поэтому разработаны различные планы действий медицинских работников.

"В зависимости от того, какую вакцину получит область, будут работать различные схемы проведения вакцинации", - сказал Бондарчук.

Отмечается, что Pfizer будет размораживаться в области.

"Морозильное оборудование на уровне области не требуется. Вакцина будет доставлена в соответствующих морозильных камерах из Киева и на уровне области будет размораживаться. После разморозки она будет храниться при температуре +2 - +8 градусов. В течение пяти дней ее должны ввести", - сказал Бондарчук.

Он добавил, что если в регион доставят вакцину, которая должна храниться при температуре ниже 20 градусов, то ее поместят в морозильники Областного аптечного склада, договоренность об этом уже есть.

Также обучение медработников, которые будут проводить вакцинацию, началось в онлайн режиме.

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