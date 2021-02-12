Вакцину Pfizer будут привозить в области из Киева и там будут размораживать
Об этом сообщает "Укринформ".
Пока департамент не получил документов от Минздрава о том, какую именно вакцину и в каком количестве получит регион, поэтому разработаны различные планы действий медицинских работников.
"В зависимости от того, какую вакцину получит область, будут работать различные схемы проведения вакцинации", - сказал Бондарчук.
Отмечается, что Pfizer будет размораживаться в области.
"Морозильное оборудование на уровне области не требуется. Вакцина будет доставлена в соответствующих морозильных камерах из Киева и на уровне области будет размораживаться. После разморозки она будет храниться при температуре +2 - +8 градусов. В течение пяти дней ее должны ввести", - сказал Бондарчук.
Он добавил, что если в регион доставят вакцину, которая должна храниться при температуре ниже 20 градусов, то ее поместят в морозильники Областного аптечного склада, договоренность об этом уже есть.
Также обучение медработников, которые будут проводить вакцинацию, началось в онлайн режиме.
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