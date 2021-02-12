Вакцинация против COVID-19: во Франции рекомендуют давать только одну дозу тем, кто переболел
12 февраля, 2021, 18:59
Во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом
Об этом сообщает Высший орган здравоохранения Франции.
По данным ведомства, у пациентов, переболевших коронавирусом, "иммунная память". В этой ситуации одна доза вакцины должна стать "напоминанием" для организма и активировать иммунитет.
Иммунитет после заболевания может оставаться, по разным данным, от 3 до 6 месяцев. Поэтому рекомендуется колоть одну дозу вакцины примерно через полгода после того, как человек переболел, а также не прививать раньше, чем через три месяца после заболевания.
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