 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВакцинация против COVID-19: во Франции рекомендуют давать только одну дозу тем, кто переболел

Вакцинация против COVID-19: во Франции рекомендуют давать только одну дозу тем, кто переболел

Во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом

Об этом сообщает Высший орган здравоохранения Франции.

По данным ведомства, у пациентов, переболевших коронавирусом, "иммунная память". В этой ситуации одна доза вакцины должна стать "напоминанием" для организма и активировать иммунитет.

Иммунитет после заболевания может оставаться, по разным данным, от 3 до 6 месяцев. Поэтому рекомендуется колоть одну дозу вакцины примерно через полгода после того, как человек переболел, а также не прививать раньше, чем через три месяца после заболевания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать