Вакцинация против COVID-19: во Франции рекомендуют давать только одну дозу тем, кто переболел

По данным ведомства, у пациентов, переболевших коронавирусом, "иммунная память". В этой ситуации одна доза вакцины должна стать "напоминанием" для организма и активировать иммунитет.

Иммунитет после заболевания может оставаться, по разным данным, от 3 до 6 месяцев. Поэтому рекомендуется колоть одну дозу вакцины примерно через полгода после того, как человек переболел, а также не прививать раньше, чем через три месяца после заболевания.