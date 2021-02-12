В Италии задержали "воров-акробатов", которые грабили знаменитостей
Об этом сообщает BBC .
Группа воров изучала фотографии знаменитостей в соцсети, чтобы с помощью геопозиций узнать, где они живут, когда их не будет дома и где находятся точки входа и выхода из их домов.
Среди жертв воров - телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланского "Интера" Ашраф Хакими.
Один подозреваемый был арестован в январе, трое других - в эту среду. Среди них 17-летний подросток, который предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Первое ограбление произошло 6 июня прошлого года, когда группа украла у Леотты вещи на сумму около 150 000 евро, в том числе украшения, дизайнерские сумки и часы Rolex.
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