В Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике: 11 погибших

12 февраля, 2021, 17:35

В результате взрыва на пиротехнической фабрике в индийском штате Тамил Тадуеш погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения

Об этом сообщает NDTV .

Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар. 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.

"Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сочувствие. В это скорбное время мои мысли с семьями, которые потеряли людей. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власть работает на месте, чтобы оказать помощь всем пострадавшим ", - написал он.

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