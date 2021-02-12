В Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике: 11 погибших
Об этом сообщает NDTV .
Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар. 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.
"Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сочувствие. В это скорбное время мои мысли с семьями, которые потеряли людей. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власть работает на месте, чтобы оказать помощь всем пострадавшим ", - написал он.
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