В Японии введут должность министра по вопросам одиночества

12 февраля, 2021, 12:08

В Японии создадут должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Nikkei, поручение дал премьер Японии Ёсихидэ Суга.

По решению премьера, должность займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото. Он будет совмещать работу.

"Из-за распространения коронавируса возросло количество самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - отметил Суга.

Сакамото должен отслеживать состояние детской бедности в стране, а также координировать помощь пожилым людям.