В Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Во время оформления лиц на въезд в Украину пограничники обнаружили двух женщин, которые на паспортный контроль вместе с документами предъявили два ПЦР-теста с признаками подделки", - говорится в сообщении.
Во время проверки документов инспектор ГПСУ выяснил, что ПЦР-тесты поддельные.
"Свидетельством этого было отсутствие QR-кода, также бланк медицинского учреждения был неустановленного образца. Кроме того, пограничники Черновицкого отряда обратились к администрации медицинского учреждения, где было установлено, что данные лица не посещали их лабораторию", - говорится в сообщении.
Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 Уголовного кодекса "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".
Женщины выбыли из пункта пропуска в сопровождении сотрудников Нацполиции.
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