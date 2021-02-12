В Украине из-за изменения климата могут появиться малярия и другие заболевания, - министр экологии
12 февраля, 2021, 13:06
Из-за глобального потепления в Украине могут появиться малярия, энцефалитный клещ и другие опасные заболевания
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - цитирует издание слова министра экологии Романа Абрамовского.
По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.
Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека с укусом комара.
- Напомним, по словам Абрамовского, юг Украины может превратиться в пустыню из-за быстрого изменения климата.
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