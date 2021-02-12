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Espreso.tvЭкономикаВ Украине из-за изменения климата могут появиться малярия и другие заболевания, - министр экологии

В Украине из-за изменения климата могут появиться малярия и другие заболевания, - министр экологии


фото: ednist.info
Из-за глобального потепления в Украине могут появиться малярия, энцефалитный клещ и другие опасные заболевания

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - цитирует издание слова министра экологии Романа Абрамовского.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека с укусом комара.

  • Напомним, по словам Абрамовского, юг Украины может превратиться в пустыню из-за быстрого изменения климата.

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