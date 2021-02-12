В Украине инициировали привлечение искусственного интеллекта к судебным разбирательствам административных дел
Об этом сообщает Высший совет правосудия.
"ВСП инициирует запуск пилотного проекта в виде эксперимента на базе одного из судов первой инстанции в части автоматизированного рассмотрения системой с применением искусственного интеллекта судебных дел по рассмотрению административных правонарушений с формальным составом", - говорится в сообщении.
По мнению членов Совета, проект позволит наработать материал по рассмотрению наиболее распространенных малозначительных правонарушений.
"Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудности в их судебном толковании, ошибки и различные мероприятия по их преодолению, а также позволит снизить уровень нагрузки судей", - заявили в ВРУ.
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