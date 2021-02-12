В Украине инициировали привлечение искусственного интеллекта к судебным разбирательствам административных дел

12 февраля, 2021, 12:59

Высший совет правосудия предлагает запустить пилотный проект по применению искусственного интеллекта на базе одного из судов первой инстанции в части рассмотрения админправонарушений

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

"ВСП инициирует запуск пилотного проекта в виде эксперимента на базе одного из судов первой инстанции в части автоматизированного рассмотрения системой с применением искусственного интеллекта судебных дел по рассмотрению административных правонарушений с формальным составом", - говорится в сообщении.

По мнению членов Совета, проект позволит наработать материал по рассмотрению наиболее распространенных малозначительных правонарушений.

"Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудности в их судебном толковании, ошибки и различные мероприятия по их преодолению, а также позволит снизить уровень нагрузки судей", - заявили в ВРУ.