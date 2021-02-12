В Украине впервые нардепу сообщили о подозрении в кнопкодавительстве, - Венедиктова
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", - написала она.
Она сообщила, что при рассмотрении законопроекта о рынке земли он использовал карточку коллеги.
"Народный депутат вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился. Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - подытожила она.
Источники РБК-Украина сообщают, что подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа "Доверие").
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