В Туркменистане президент назначил вице-премьером своего сына
12 февраля, 2021, 22:43
Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства
Об этом сообщает Turkmenportal, передает Meduza .
Одновременно 39-летний сын президента стал членом Государственного совета безопасности Туркменистана.
Гурбангул Бердымухамедов отметил, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля за этой деятельностью.
Бердымухамедов-младший возглавлял министерство промышленности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти