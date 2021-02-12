В Туркменистане президент назначил вице-премьером своего сына

12 февраля, 2021, 22:43

Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства

Об этом сообщает Turkmenportal, передает Meduza .

Одновременно 39-летний сын президента стал членом Государственного совета безопасности Туркменистана.

Гурбангул Бердымухамедов отметил, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля за этой деятельностью.

Бердымухамедов-младший возглавлял министерство промышленности.

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