В России мощный взрыв полностью уничтожил торговый центр
12 февраля, 2021, 13:34
В пятницу, 12 февраля, в торговом центре "Магнит" во Владикавказе, на юге России, произошел мощный взрыв
В результате происшествия трехэтажное здание оказалось разрушенным до основания, сообщает российский Интерфакс.
По сообщению, взрыв прогремел рано утром, когда ТЦ еще не работал.
Before / After via @ herooftheday10 pic.twitter.com/oRXHq2NzoS- Liveuamap (@Liveuamap) February 12, 2021
По предварительным данным, в этот момент там был человек, которому удалось самостоятельно выбраться из-под завалов.
Причины взрыва пока не установлены.
Разбор завалов и поиски возможных погибших или пострадавших продолжаются.
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