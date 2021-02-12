В России мощный взрыв полностью уничтожил торговый центр

12 февраля, 2021, 13:34

В пятницу, 12 февраля, в торговом центре "Магнит" во Владикавказе, на юге России, произошел мощный взрыв

В результате происшествия трехэтажное здание оказалось разрушенным до основания, сообщает российский Интерфакс.

По сообщению, взрыв прогремел рано утром, когда ТЦ еще не работал.



По предварительным данным, в этот момент там был человек, которому удалось самостоятельно выбраться из-под завалов.

Причины взрыва пока не установлены.

Разбор завалов и поиски возможных погибших или пострадавших продолжаются.

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