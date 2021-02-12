В Польше с 12 февраля возобновляют работу гостиницы, театры и бассейны

Об этом сообщает "Укринформ".

В гостиницах и хостелах допускается заполненность на уровне 50%. В театрах, кинотеатрах, филармониях также могут быть заняты лишь 50% мест в залах. Ослабление карантина будет касаться и спортивных объектов, в основном открытых: теннисных кортов, спортивных площадок, горнолыжных спусков, бассейнов (кроме аквапарков).

Смягчение карантинного режима введено до 26 февраля.

Рестораны, фитнес-клубы остаются закрытыми в Польше, также действуют ограничения на групповые собрания (до пяти человек), обучение в старших классах школ также будет продолжаться в дистанционном режиме.

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