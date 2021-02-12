В Польше представили прибор, который делает тест на коронавирус за 10 секунд

12 февраля, 2021, 09:50

Польская компания представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 за 10 секунд

Об этом сообщает Укринформ.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - заявил президент Дуда.

Он выразил надежду, что прибор быстро пройдет клинические исследования и будет массово производиться.

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Дуда сообщил, что сам проверился на этом аппарате и получил отрицательный результат.

Прибор действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.