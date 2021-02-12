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Espreso.tvСпортВ Польше подтвердили трансфер футболиста сборной Украины

В Польше подтвердили трансфер футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Защитник сборной Украины по футболу Артем Шабанов вскоре перейдет в варшавскую "Легию"

Об этом сообщает официальный сайт "Легии".

Главный варшавской "Легии" Чеслав Михневич признался, что осталось уладить мелкие детали.

"По Шабанову все просто. Уже не секрет, что переговоры идут, осталось уладить мелкие детали. Надеюсь, на этой неделе все решится положительно. Артем может сыграть как центрального защитника, так и левого", - заявил Михневич.

После того, как киевлян возглавил румын Мирча Луческу, Артем Шабанов перестал попадать в состав команды и сыграл в нынешнем сезоне лишь 2 матча.

28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь". На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.

"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.

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