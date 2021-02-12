В Киеве злоумышленники присвоили недвижимости на $ 4 млн

12 февраля, 2021, 18:24

СБУ заблокировала незаконное присвоение недвижимости в центре Киева на $ 4 млн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организаторы сделки, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6000 квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Зато рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $ 4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила сделку, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всем возможным юридическим лицам "хитростям" для придания ей вида законности.

Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, что доказывает проведение сделки. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Продолжается досудебное следствие.

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