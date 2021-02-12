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В Киеве "скорая" столкнулась со снегоочистителем

В Киеве на улице Петра Запорожца произошло столкновение машин скорой помощи и снегоочистителя

Об этом сообщил "Киев оперативный".

По данным "24 канала", медики скорой увозили пациента в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Не доехав до места несколько сотен метров, скорая задела снегоочиститель, который убирал дорогу и двигался ей навстречу.

Никто не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские, которые пытаются выяснить все обстоятельства ДТП. На месте аварии образовалась огромная пробка.

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