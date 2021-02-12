В Крыму полностью пересохла река Сарысу. Фотофакт
О рассказали местные жилищ Карасубазара (Белогорск), передают "Крым.Реалии"
"Хорошо знаю эту реку. В 1990 году именно в этой реки рядом с Белогорском крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из крупнейших массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название созвучно имени реки - Сары-Су, что переводится, как "желтая вода". Любой видел эту реку - и полноводной, и маловодный, но не помню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усиления проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались", -отметил активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.
Как сообщалось, в оккупированном Крыму из-за засухи и обмеления водоемов с 24 августа началась подача воды по графику.
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