В Хмельницкой области из снежного плена освободили автобус, в котором находилось 15 детей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"12 февраля в 13:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между селами Лажева и Баглаи Староконстантиновского района Хмельницкой области, двигаясь по автодороге, школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него", - говорится в сообщении .
С помощью инженерной техники из снежного заноса вытащили автобус.
Всего в автотранспорте находилось 22 человека, 15 из которых - дети.
Возвращаясь к месту расположения подразделения, чрезвычайники между селами Баглаи и Веснянка вытащили из снега легковую машину, в которой находились 3 человека, из них - один ребенок.
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