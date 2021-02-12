В Хмельницкой области из снежного плена освободили автобус, в котором находилось 15 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 февраля в 13:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между селами Лажева и Баглаи Староконстантиновского района Хмельницкой области, двигаясь по автодороге, школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него", - говорится в сообщении .

С помощью инженерной техники из снежного заноса вытащили автобус.

Всего в автотранспорте находилось 22 человека, 15 из которых - дети.

Возвращаясь к месту расположения подразделения, чрезвычайники между селами Баглаи и Веснянка вытащили из снега легковую машину, в которой находились 3 человека, из них - один ребенок.

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