В ГСЧС предупредили о метели и порывистом ветре в шести регионах

12 февраля, 2021, 15:38

Погода в Украине продолжает ухудшаться. 13 февраля в Украине ожидается порывистый ветер, метели и гололедица

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель; на дорогах большинства областей гололедица.

В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица.

Из-за снежных заносов есть осложнения на дорогах. Работает более тысячи единиц техники .

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