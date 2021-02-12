В ГСЧС предупредили о метели и порывистом ветре в шести регионах
12 февраля, 2021, 15:38
Погода в Украине продолжает ухудшаться. 13 февраля в Украине ожидается порывистый ветер, метели и гололедица
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, 13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель; на дорогах большинства областей гололедица.
В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица.
- Из-за снежных заносов есть осложнения на дорогах. Работает более тысячи единиц техники .
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