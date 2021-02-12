В Черногории разрешили использование российской вакцины "Спутник V"
12 февраля, 2021, 10:38
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории позволил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.
Первые дозы вакцины должны прибыть на следующей неделе.
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"Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
- Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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