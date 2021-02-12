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В Черногории разрешили использование российской вакцины "Спутник V"

Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории позволил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.

Первые дозы вакцины должны прибыть на следующей неделе.

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"Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

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