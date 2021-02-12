В 28-й бригаде назвали имя военнослужащего, погибшего от пулеметного огня 11 февраля

12 февраля, 2021, 14:24

11 февраля от пулеметного огня под с. Новомихайловка, Марьинского района, погиб Владислав Лященко

Об этом рассказали в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

"Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко, 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца", - написали в бригаде.

Напомним, 11 февраля от выстрела российского снайпера и пулеметного огня Украина потеряла двух своих защитников

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