В 28-й бригаде назвали имя военнослужащего, погибшего от пулеметного огня 11 февраля
Об этом рассказали в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.
"Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко, 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца", - написали в бригаде.
- Напомним, 11 февраля от выстрела российского снайпера и пулеметного огня Украина потеряла двух своих защитников
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