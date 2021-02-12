Умер джазовый пианист, лауреат 23 премий "Грэмми" Чик Кориа
12 февраля, 2021, 08:33
Всемирно известный джазовый пианист Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от рака
Об этом сообщили на его странице в Facebook.
Кориа умер 9 февраля, от редкой формы рака.
Чик Кориа - лауреат 23 премий Грэмми. Он начал профессиональную карьеру в 1960-х годах. Среди самых известных проектов - Return to Forever, Elektric Band и дуэт с вибрафонистом Гэри Бертоном. Его произведения Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Armando's Rhumba и Windows считаются джазовыми стандартами.
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