Умер джазовый пианист, лауреат 23 премий "Грэмми" Чик Кориа

12 февраля, 2021, 08:33

Всемирно известный джазовый пианист Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от рака

Об этом сообщили на его странице в Facebook.

Кориа умер 9 февраля, от редкой формы рака.

Чик Кориа - лауреат 23 премий Грэмми. Он начал профессиональную карьеру в 1960-х годах. Среди самых известных проектов - Return to Forever, Elektric Band и дуэт с вибрафонистом Гэри Бертоном. Его произведения Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Armando's Rhumba и Windows считаются джазовыми стандартами.