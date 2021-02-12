Украинский экипаж впервые примет участие в международном ретро-ралли в Монте-Карло

12 февраля, 2021, 18:08

Первопроходец украинского автопрома - ЗАЗ-966 - померяется силами с "Порше", "Альфа-Ромео", "Бугатти" и другими легендарными автобрендами

Ушастый "Запорожец"- чудо отечественного автопрома - впервые примет участие в мировом ретро-ралли в Монте-Карло. Там украинский экипаж на равных померится силами с "Порше", "Альфа-Ромео", "Бугатти" и другими легендарными автобрендами! Участие в соревнованиях примет 966 моделей. На украинской модели установлен оригинальный заводской двигатель мощностью 30 лошадиных сил, объем - 780 "кубиков".

"Все детали мы заменили. Двигатель работает как часы! Мы полностью перебрали коробку передач. Она с 30-ку 965 "горбатого" ЗАЗа. Но переключается как новенькие. Коробку собрали из четырех. Еще одну имеем в запасе », - рассказывает командир украинского экипажа Роман Щипков.

Автогонщик Роман загорелся идеей участия в мировом ралли еще в 2004 году. Когда возвращался с ралли Париж - Дакар. Пять последних лет вел активную переписку с организаторами. В конце концов накануне 2021 Нового Года украинская команда получила добро!

"Когда мы прогуливались по французской набережной, я увидел эти боевые машины! Здесь были и ретро мини купер, известные авто. Достаточно серьезный конкурент! После того как мы отправили фотографии авто наших двух машин, а затем оплатили регистрационный взнос, наконец пришел ответ. Готовьтесь! Мы принимаем вас на наши соревнования! ", - делится эмоциями Роман Щипков.

В ралли примет участие еще одна модель: 965-й "горбатый" "Запорожец". Командир экипажа Роман планирует укомплектовать ее женским составом. Конкурс уже объявили.

Уверенно чувствовать себя на дорогах Франции нашим авто фанам помогут шины отечественного производителя. Торговые марки РОСАВА и ПРЕМИОРИ выступили шинным спонсором украинской раллийной команды "Возрожденный Киевский Клуб Автомобилистов", которая впервые примет участие в ралли ретро-автомобилей в Ралли Монте-Карло. На украинских шинах автомобили уверенно будут преодолевать горные серпантины и обеспечат его участникам приятные впечатления во время движения. В гонках в Монте-Карло участвуют старые машины, которые сошли с конвейеров до 1956 года. Организаторы мероприятия сделали исключение для Украины по случаю 60-летнего юбилея первого отечественного автомобиля "Запорожец" ЗАЗ-965.