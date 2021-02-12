Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса, - Шмыгаль
Об этом сообщил пермьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации", - сообщил он.
По словам Шмыгаля, только что Украина подписала соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".
Также ЕИБ предоставит Украине € 270 млн на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".
"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", - отметил премьер.
- Напомним, первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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