Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса, - Шмыгаль

12 февраля, 2021, 16:26

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине € 50 млн на закупку для населения вакцин против коронавируса

Об этом сообщил пермьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, только что Украина подписала соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Также ЕИБ предоставит Украине € 270 млн на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".

"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", - отметил премьер.

Напомним, первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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