Украина планирует запустить собственный спутник ракетой-носителем от SpaceX, - Уруский
Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
Министр отметил, что государство избрало американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Січ 2-30 (2-1)" и ведет технические переговоры с ней.
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По его словам, соответствующее решение было принято президентом Владимиром Зеленским.
"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - рассказал Уруский.
Он отметил, что вскоре станет известно, возможно ли соединить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX. Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.
"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил Олег Уруский.
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