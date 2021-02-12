Украина передала похищенную из французского музея картину Синьяка "Порт Ла-Рошель"
Об этом сообщает Укринформ.
В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн, они подписали акт передачи картины городу и музею изобразительного искусства.
"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась в Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу", - заявил Омельченко.
В свою очередь руководители Нанси, французские чиновники, представители правоохранительных органов и музейщики отметили вклад Украины в расследование похищения картины и ее возвращение в музей.
Картину заново представят широкой публике после реставрации и завершения карантина.
Полотно похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.
Весной 2019 картина была обнаружена в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.
Поль Синьяк (1863 г.- 1935) - известный французский художник-неоимпрессионистов, пейзажист, историк и теоретик искусства.
Картина "Порт Ла-Рошель" подписана 1915 годом. Ее стоимость - примерно 1,5 млн евро.
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