Украина передала похищенную из французского музея картину Синьяка "Порт Ла-Рошель"

12 февраля, 2021, 16:00

Во французском городе Нанси состоялась передача Украиной Франции картины художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которая была похищена в 2018 году из местного музея

Об этом сообщает Укринформ.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн, они подписали акт передачи картины городу и музею изобразительного искусства.

"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась в Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу", - заявил Омельченко.

В свою очередь руководители Нанси, французские чиновники, представители правоохранительных органов и музейщики отметили вклад Украины в расследование похищения картины и ее возвращение в музей.

Картину заново представят широкой публике после реставрации и завершения карантина.

Полотно похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картина была обнаружена в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

Поль Синьяк (1863 г.- 1935) - известный французский художник-неоимпрессионистов, пейзажист, историк и теоретик искусства.

Картина "Порт Ла-Рошель" подписана 1915 годом. Ее стоимость - примерно 1,5 млн евро.