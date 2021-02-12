У "Динамо" впервые с 2015 года появился титульный спонсор
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Уже 13 февраля "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика" в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Киевляне выйдут на футбольное поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.
"Перед киевским "Динамо" всегда ставились высокие задачи - уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
Главными акционерами "А-Банка" является семья Суркисов. Григорию и Игорю Суркисам принадлежит по 33% акций банка.
- В 2015 году "Динамо" потеряло генерального партнера, "Надра Банк". После этого у киевлян не было титульного спонсора.
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