Трамп значительно хуже перенес коронавирус, чем сообщали, - СМИ
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.
По их сведениям, состояние Трампа было хуже, "чем признавали публично".
Сообщается, что у него был "крайне низкий уровень кислорода в крови". Источники утверждают, что сатурация у Трампа была 80%, когда норма здорового человека составляет 95-99%. В связи с этим специалисты опасались, что Трампа придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Также у экс-президента были симптомы, связанные с вызванной коронавирусом пневмонией, в том числе признаки "инфильтрации легких".
"Экс-президент противился госпитализации из Белого дома в центр Уолтера Рида. Он уступил лишь тогда, когда помощники сказали ему: либо он согласится сам, либо дождется, что Секретная служба США доставит его туда, когда состояние здоровья ухудшится", - пишет издание со ссылкой на два источника.
Пока Трамп был госпитализирован, его окружение старалось "приуменьшить серьезность ситуации", указывая, что президент идет на поправку.
"В 74 года и при избыточном весе он был в зоне риска тяжелого течения болезни, и ему назначили агрессивный курс лечения", - говорится в сообщении.
Как пишет NYT, медики применили для лечения Трампа препарат Regeneron, который на тот момент еще не был одобрен, из-за опасений относительно состояния тогдашнего главы Белого дома.
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