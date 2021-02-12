Трамп значительно хуже перенес коронавирус, чем сообщали, - СМИ

12 февраля, 2021, 10:50

Бывший президент США Дональд Трамп гораздо тяжелее переболел коронавирусом, чем об этом сообщал Белый дом

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По их сведениям, состояние Трампа было хуже, "чем признавали публично".

Сообщается, что у него был "крайне низкий уровень кислорода в крови". Источники утверждают, что сатурация у Трампа была 80%, когда норма здорового человека составляет 95-99%. В связи с этим специалисты опасались, что Трампа придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также у экс-президента были симптомы, связанные с вызванной коронавирусом пневмонией, в том числе признаки "инфильтрации легких".

"Экс-президент противился госпитализации из Белого дома в центр Уолтера Рида. Он уступил лишь тогда, когда помощники сказали ему: либо он согласится сам, либо дождется, что Секретная служба США доставит его туда, когда состояние здоровья ухудшится", - пишет издание со ссылкой на два источника.

Пока Трамп был госпитализирован, его окружение старалось "приуменьшить серьезность ситуации", указывая, что президент идет на поправку.

"В 74 года и при избыточном весе он был в зоне риска тяжелого течения болезни, и ему назначили агрессивный курс лечения", - говорится в сообщении.

Как пишет NYT, медики применили для лечения Трампа препарат Regeneron, который на тот момент еще не был одобрен, из-за опасений относительно состояния тогдашнего главы Белого дома.

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