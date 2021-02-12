Театр из Одессы планирует повезти постановку об аннексии Крыма в Германию, Польшу и Францию

12 февраля, 2021, 14:46

Одесский театр готовит перевод постановки об аннексии Крыма на английский язык и хочет устроить премьеру в Берлине

Об этом сообщает Радио Свобода.

Трупа "ТЕАТРОК" собирает финансирование на организацию репетиций, перевод пьесы, обновление материальной базы представления и премьеру в столице Германии. Проект назвали "Crimea 2014 - backup".

"Это будет вообще новая постановка. Мы постараемся дотянуться до европейского театра. Почему через немецких актеров? Чтобы они поняли, в чем представление, и были честны перед своими зрителями", - заявил режиссер театра Алексей Коломийцев.

Он говорит, что из Германии должно начаться европейское турне: Польша, а затем Франция.

Спектакль "Футуристическая опера - 2014" поставили в 2016 году. Основой стала пьеса советского поэта Велимира Хлебникова "Ночной обыск". Текст был написан в 1921 году и посвящен событиям в революционном Петрограде. Театральная группа рассказывала об аннексии Крыма Россией в 2014 году, главную роль сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.

В июле 2018 года "ТЕАТРОК" при поддержке посольства Украины в Германии презентовал себя немецкой публике в артхаусном кинотеатре Babylon (Берлин). Согласно планам театральной труппы с января по март оперу надо перевести, с апреля по март свои вокальные партии должны выучить немецкие и украинские актеры, в мае в Одессе начнут совместные репетиции, а в июне должны состояться две премьеры - в Одессе и в Берлине. Всего в спектакле примут участие 7 актеров, трое из которых - из Германии.