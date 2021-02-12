Суд заочно приговорил коллаборанта, который воевал против Украины, к 10 годам тюрьмы
12 февраля, 2021, 15:15
Участника террористической группировки, который воевал против ВСУ на Донбассе, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
По данным следствия, житель Очеретного (Донецкая область) в мае 2014 года присоединился к НЗФ "Восток".
В составе формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта, а также вблизи Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Бетманового, Песков и Авдеевки.
Сейчас мужчина скрывается в ОРДЛО.
Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного статьей "участие в террористической группе или организации".
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