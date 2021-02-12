Суд заочно приговорил коллаборанта, который воевал против Украины, к 10 годам тюрьмы

12 февраля, 2021, 15:15

Участника террористической группировки, который воевал против ВСУ на Донбассе, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, житель Очеретного (Донецкая область) в мае 2014 года присоединился к НЗФ "Восток".

В составе формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта, а также вблизи Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Бетманового, Песков и Авдеевки.

Сейчас мужчина скрывается в ОРДЛО.

Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного статьей "участие в террористической группе или организации".