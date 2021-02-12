Сотни миллиардов: Резников назвал сумму потерь от оккупации Донбасса
12 февраля, 2021, 12:37
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил, что потери от оккупации ОРДЛО составляют 375 млрд грн
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн. И это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал вице-премьер.
Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление ОРДЛО оценивают в более чем $21 млрд.
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