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Сотни миллиардов: Резников назвал сумму потерь от оккупации Донбасса


фото: 24tv
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил, что потери от оккупации ОРДЛО составляют 375 млрд грн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн. И это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал вице-премьер.

Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление ОРДЛО оценивают в более чем $21 млрд.

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