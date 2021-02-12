СНБО зафиксировала рост числа кибератак, связанных с началом вакцинации от COVID-19

12 февраля, 2021, 15:27

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предупредил о росте количества фишинговых атак, связанных с началом вакцинации от COVID-19 в Украине

Об этом в Facebook. сообщила пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при СНБО фиксирует активный рост количества фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в Украине.

Отмечается, что в начале пандемии в мире ежедневно регистрировалось более 18 млн фишинговых сообщений, связанных с темой COVID-19. С середины 2020 года их количество постепенно уменьшалось, а фишинговые атаки стали более направленными, их тематика менялась - от доступности масок и тестов до разработки вакцин.

Так, в конце января НКЦК обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских интернет-пользователей, основной темой которой было начало вакцинации от COVID-19 в Украине. Во время атаки на популярной хостинговой платформе было создано фейковых веб-страницу, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины. Для размещения страницы атакующие зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен МЗ - moz.gov.ua. На фейковой странице была размещена информация о начале 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл (документ Word) с подробностями.

При этом в документ был встроен вредоносный код, который при открытии файла скрыто от пользователя загружал и выполнял вредоносный скрипт, благодаря которому злоумышленники получали удаленное управление зараженным компьютером.