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СММ ОБСЕ не фиксирует снайперский огонь как нарушение режима перемирия, - посол Украины

В отчеты ОБСЕ о ситуации на Донбассе не вошли такие нарушения перемирия, как ведение снайперского огня россиянами

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований, как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Южного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ", - сказал он.

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Цымбалюк рассказал, что с 1 по 7 февраля на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

"По всей линии соприкосновения имеют место регулярные всплески насилия. И хотя их интенсивность остается значительно более низкой, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать", - отметил Цымбалюк.

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