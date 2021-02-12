Шевченко был в Минске как человек, - Кравчук о поездке нардепа-"слуги" на форум Лукашенко

12 февраля, 2021, 19:52

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций

Об этом заявила заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает Украинская правда.

"По поводу поездки Евгения Шевченко, надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народ ", в целом не представлял власть Украины. И партия и фракция придерживаются мнения, как и МИД и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек", - сказала Кравчук.

Она добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов "Слуг народа", встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключил, что этот вопрос может быть поднят.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb