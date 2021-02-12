Сейчас видим реальные изменения в позиции стран Запада в отношении России, - Огрызко

12 февраля, 2021, 22:05

После провального визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву даже немецкие политики начали говорить, что Россия ведет себя неадекватно

Об этом в эфире ток-шоу "Политклуб с Виталием Портниковым" заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, сообщает Еспресо.TV .

Сначала в своем выступлении Огрызко коснулся реакции президента Зеленского на обострение ситуации на Донбассе.

"Мне хочется увидеть в том, что мы сейчас имеем, какие-то определенные элементы позитива. Несмотря на то, что на самом деле нет стратегии, вернее в отношении России появился вариант стратегии - он долго обсуждался в экспертных кругах. Сейчас он вроде выходит на финальную стадию. Скажу откровенно - он мне не нравится, потому что это стратегия от обороны ", - отметил дипломат.

Он также прокомментировал изменения в позиции западных стран по Российской Федерации.

"Давайте посмотрим на другую - западную - сторону. Мы сейчас видим реальные изменения в позиции. Ну когда такое было, чтобы немецкие политические деятели говорили, что Россия ведет себя неадекватно, что "Северный поток-2" - это плохо. Не все правда, но кроме того, что Украина - это европейское государство, которое имеет европейскую перспективу ", - отметил ексочильник МИД.

По словам дипломата, в Москве уже поняли, что с режимом Путина на Западе не хотят общаться, и ждут, когда режим изменится.

"Это пассивная позиция, как и наша концепция отношений с Россией. Не надо ждать, пока оно изменится - так можно ждать еще 10 лет или больше. Надо помогать, чтобы режим изменился быстрее", - считает Огрызко.

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