СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые собирали данные о боеготовности и обеспечении ВСУ

12 февраля, 2021, 11:05

Контрразведка Службы безопасности разоблачила двух украинцев, которые были завербованы ФСБ и собирали секретные данные по боеготовности и обеспечению Вооруженных Сил

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники выявили, что агентам поставлена задача получить документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники на фронте. Они должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения украинской армии.

Для выполнения задания агенты пытались за деньги завербовать разведчика.

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Следователи и контрразведчики задержали агентов во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам.

В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена).