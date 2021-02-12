Румыния возобновила работу пункта пропуска "Орловка" на границе с Украиной

12 февраля, 2021, 12:05

Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С сегодняшнего дня, согласно решению Правительства Румынии от 11 февраля 2021 года №140, сняты карантинные ограничения по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча", - говорится в сообщении.

Как отмечается, въезд в Румынию разрешен только определенным категориям лиц, среди которых члены семьи граждан Румынии; члены семьи граждан других стран - участниц ЕС с правом на проживание на территории Румынии; лица с долгосрочными визами или видами на жительство; работники с подтверждающими документами, медики и перевозчики; дипломаты и члены их семей; иностранные студенты; сезонные работники, персонал морского и речного транспорта.

В пресс-службе добавили, что путешественники с собой должны иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее чем за 48 часов, и подтверждение необходимости въезда или транзита, а также желателен перевод на румынский язык.

Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее чем за 48 часов, страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев), подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР-теста с обязательным выездом из государства в течение 2 суток (только для иностранцев).

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