"Или с нами, или будете иметь проблемы": на Закарпатье неизвестные напали на пограничников

12 февраля, 2021, 19:00

В частный дом, который арендуют двое пограничников службы Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, угрожали физической расправой

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Или вы с нами, либо будут проблемы!", - с такой угрозой ворвались неизвестные в дом к охранникам государственной границы Украины, сообщили в ГПСУ.

В частности, 11 февраля, в частный дом, который арендуют двое участковых инспекторов пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые применили против военнослужащих газовый баллончик. Нападавшие высказывали угрозы физической расправой.

Отмечается, что наиболее вероятная причина нападения на пограничников - прекращение незаконной сделки "пачкарей" на прошлой неделе.

Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников возмутили дельцов и те, в свою очередь решили отомстить и запугать правоохранителей", - говорится в сообщении.

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