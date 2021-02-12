"Ваш руководитель - п*****с": юристы Bihus.info обратились в полицию и комитеты Рады в связи с нецензурной бранью нардепа Кивы в общении с журналистом

12 февраля, 2021, 08:57

Об этом сам Мокрик заявил в комментарии Hromadske.

Журналисты обратились в комитет по вопросам свободы слова и в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Также они обратились к языковому омбудсмену и в полицию - из-за, по словам Мокрика, "хулиганских действий Кивы".

Мокрик рассказал, что Комитет по вопросам свободы слова планирует рассмотреть ситуацию 17 февраля. Его пригласили принять участие в заседании.

"Поведение Кивы является позорным для любого человека в цивилизованном обществе. А тем более - для народного депутата, который, судя по декларации, живет только за счет налогоплательщиков и за аренду жомовой ямы. Это пренебрежение к журналистам и принципам свободы слова, которую нельзя игнорировать только потому, что "ну, это же Кива", - говорит журналист.

Также юристы заявили в полицию по поводу возможного преступления Кивы по материалам расследования. Представляется возможность, что состав преступления по ст. 209 Уголовного кодекса - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

5 февраля Кива обматерил Мокрика, который спросил у него об отмывании денег через конвертационные центры. Кива обвинил Bihus.info в "провокациях".