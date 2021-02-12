"Решаем три большие задачи": Арестович назвал причины сохранения Украиной режима тишины, несмотря на убийства россиянами бойцов ООС
12 февраля, 2021, 11:52
По словам Арестовича, Украина придерживается режима тишины для минимизации потерь и консолидации поддержки международных партнеров
Об этом пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович написал в Facebook.
По словам Арестовича, задачами, которые решает для себя Украина, являются:
- сохранение жизни наших военных. Выход из режима - эскалация боевых действий, 15-20 убитых ежемесячно;
- сохранение жизней мирных украинских граждан по обе стороны фронта;
- усиление поддержки Украины международными партнерами.
Также Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский 10 февраля посетил вместе с послами Большой семерки зону Операции объединенных сил.
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"ТКГ работает. РФ заходит во все большую изоляцию, подходит к новому пакету санкций, причем и от США, и от ЕС", - написал он.
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