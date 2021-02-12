"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Годовщина Минских соглашений по Донбассу и евроатлантическая перспектива Украины
12 февраля, 2021, 17:04
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности шестую годовщину Минских соглашений по Донбассу и перспективы Украины по вступлению в Евросоюз и НАТО
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз
- Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
- Анна Гопко, народный депутат 8-го созыва
- Владимир Огрызко, дипломат, экс-министр иностранных дел
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Facebook .
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