"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Годовщина Минских соглашений по Донбассу и евроатлантическая перспектива Украины

12 февраля, 2021, 17:04

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности шестую годовщину Минских соглашений по Донбассу и перспективы Украины по вступлению в Евросоюз и НАТО

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз

Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Анна Гопко, народный депутат 8-го созыва

Владимир Огрызко, дипломат, экс-министр иностранных дел

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Facebook .