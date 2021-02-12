"Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню #БезТебеМенеНема: это анимационная история любви двух котов
12 февраля, 2021, 11:29
Украинская рок-группа "Океан Эльзы" записала новую романтическую песню #БезТебеМенеНема и клип к ней
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на YouTube-канал группы.
Главным мотивом в создании анимации для видеоклипа стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.
"Видимо, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд, и это первое видео "Океана Эльзы", для которого нарисовали мультфильм. Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - сказал лидер группы Святослав Вакарчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти