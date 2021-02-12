"Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню #БезТебеМенеНема: это анимационная история любви двух котов

12 февраля, 2021, 11:29

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" записала новую романтическую песню #БезТебеМенеНема и клип к ней

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на YouTube-канал группы.

Главным мотивом в создании анимации для видеоклипа стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.

"Видимо, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд, и это первое видео "Океана Эльзы", для которого нарисовали мультфильм. Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - сказал лидер группы Святослав Вакарчук.