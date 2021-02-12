 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню #БезТебеМенеНема: это анимационная история любви двух котов

"Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню #БезТебеМенеНема: это анимационная история любви двух котов

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" записала новую романтическую песню #БезТебеМенеНема и клип к ней

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на YouTube-канал группы.

Главным мотивом в создании анимации для видеоклипа стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.

"Видимо, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд, и это первое видео "Океана Эльзы", для которого нарисовали мультфильм. Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - сказал лидер группы Святослав Вакарчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2021 пятница

11 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать