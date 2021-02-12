"Милан" нашел форварда, который сможет заменить Ибрагимовича

12 февраля, 2021, 17:42

Итальянский "Милан" активно интересуется шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем

Об этом сообщает Tuttosport .

Тренерский штаб "Милана" хочет, чтобы летом к команде присоединился форвард, который будет находиться на пике своей формы и сможет достойно заменить Ибрагимовича, которому в октябре исполнится 40 лет.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович находится в прекрасной форме. На счету шведа 17 матчей, 16 забитых мячей и 2 результативные передачи. В конце сезона в 39-летнего форварда заканчивается контракт, но стороны готовы продлить соглашение.

В "Милане" рассматривают возможность подписания 27-летнего нападающего "Торино" Андреа Белотти, который стремится перейти в топ-клуб. На счету итальянца 21 матч, 11 голов и 6 ассистов за "быков". Контракт форварда с "Торино" рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2: 1.

7 февраля Златан Ибрагимович сделал в матче чемпионата Италии против "Кротоне" дубль и забил 500-й и 501-й голы в клубной карьере.

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