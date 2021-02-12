"Хочешь мира - готовься к войне": Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

12 февраля, 2021, 10:35

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создают риски для чувствительных сфер экономики

Об этом заявил министр иностранный дел РФ Сергей Лавров в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live", сообщает DW .

"Исходим из того, что мы готовы", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, идет к разрыву с ЕС.

"В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали неоднократно), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этого. Хочешь мира - готовься к войне ", - заявил глава МИД РФ.

Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились.

Так, МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызывала критику Евросоюза, Великобритании и США.

Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке трех российских дипломатов .

В то же время Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель после неудачного визита в Россию заявил, что Европейский Союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале.

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