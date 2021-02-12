"Большая ошибка": в Кремле прокомментировали заявление Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Как сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков, СМИ цитируют заявление Лаврова вне контекста, сообщает российский Интерфакс.
"Средства массовой информации вот этот заголовок, который стал сенсационным, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы", - отметил Песков.
На вопрос, возможен ли в перспективе разрыв отношений с ЕС, он ответил: "Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, которая наносит ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам".
Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.
Вместе с тем глава МИДа РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.
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