"Большая ошибка": в Кремле прокомментировали заявление Лаврова о разрыве отношений с ЕС

12 февраля, 2021, 13:06

В Кремле заявили, что слова главы МИДа России Сергея Лаврова о готовности разрыва с Евросоюзом неправильно поняли

Как сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков, СМИ цитируют заявление Лаврова вне контекста, сообщает российский Интерфакс.

"Средства массовой информации вот этот заголовок, который стал сенсационным, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы", - отметил Песков.

На вопрос, возможен ли в перспективе разрыв отношений с ЕС, он ответил: "Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, которая наносит ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам".

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИДа РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

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