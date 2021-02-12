Правительство Румынии продлило запрет на въезд иностранцам

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.

На территорию страны могут въезжать:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеют право на проживание на территории Румынии;

те, у кого есть долгосрочные визы, виды на жительство или эквивалентный документ к виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством ЕС;

лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированы в рамках получения консульской защиты и некоторые другие и категории.

Проезд транзитом разрешается только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающие основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и без остановок.

Иностранцы из категорий-исключений, если они приезжают из страны высокого риска, должны будут оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, если при въезде предоставляют справку об отрицательном тесте на коронавирус, и 14 дней - если не имеют справку о тесте.

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