Посещала оккупированный Крым: российской танцовщице запретили на три года въезд в Украину

12 февраля, 2021, 16:08

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины запретили гражданке Российской Федерации, которая работает танцовщицей и посещала оккупированный Крым, въезд в Украину

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня в аэропорту "Борисполь" обнаружили очередную нарушительницу, гражданку Российской Федерации. При контроле пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта выяснили, что на полуострове женщина находилась несколько лет назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники обратили внимание на иностранку, поскольку в отношении нее была предварительная информация от других правоохранительных органов относительно возможного незаконного путешествия в оккупированный Крым.

В ходе установления всех обстоятельств стало известно, что россиянка 1967 года попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму она участвовала в гала-концерте, является танцовщицей и хореографом.

Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики внесло 7 россиян в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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