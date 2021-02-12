Оккупанты семь раз нарушили "перемирие" на Донбассе, пострадал один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
Украинские военные стреляли в ответ.
На этом же направлении, вблизи Павлополя, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Вийськовго доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", дважды применив беспилотный летательный аппарат российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4.
А вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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